تعليم شمال سيناء: مجموعات تقوية لعودة الدور الريادي للمدرسة

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشمال سيناء ،على تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم، بشأن تكثيف متابعة أداء الإدارات التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات بشأن عودة الدور الريادي للمدرسة.

وأكد رضوان، على رصد ومتابعة نسب الغياب فى المدارس، والتسجيل الإلكتروني للغياب وجذب الطلاب بالطرق الغير تقليدية، وإعداد التقارير الدورية من مديري الإدارات التعليمية.



مع تحديد الهدف العام من يوم النشاط والتعاون مع الجميع، وكذلك الاهتمام برفع نسبة الأداء كلاً في وظيفته، وطالب بالرجوع بالدور الريادي للمدرسة، من خلال مجموعات الدعم المدرسي ، وتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" للطلاب داخل المدارس..والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.

المركز الثالث:

وفي نفس السياق.. حصلت مديرية التربية والتعليم محافظة شمال سيناء، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة فرسان القراءة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.، بفوز الطالبة آسيا أحمد حمدي بمدرسة آل ذكري للتعليم الأساسي.

وتقدم بالتهنئة لحنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ،وإلى توجيه عام المكتبات بقيادة إبراهيم زايد الموجه العام ، وإلى أسرة التوجية بديوان عام المديرية ،وإلى إدارة مدرسة آل ذكري للتعليم الأساسي، وإلى الطالبة آسيا أحمد حمدي متمنياً للتعليم بالمحافظة بالمزيد من التقدم والحصول على أعلى المراكز على مستوى الجمهورية.





