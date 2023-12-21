محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الخارجية البريطاني

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني ،اثناء وصوله إلى مطار العريش الدولي علي متن طائرة قادمة من القاهرة.

وأكد المحافظ علي الجهود المصرية في إستقبال وإيصال المساعدات إلي قطاع غزة، لافتاً إلى أن المساعدات تصل إلى شمال سيناء عبر ٣مسارات،وهي الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي.

مخازن مؤمنة:



واضاف المحافظ ،انه يتم تخزين المساعدات التي تصل إلي المحافظة في مخازن مؤمنة في مدينة العريش،تمهيدا لنقلها إلي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

بدوره ثمن وزير الخارجيه البريطاني ديفيد كاميرون،الجهود المصرية في إستقبال وإرسال المساعدات لغزة والتخفيف عن سكان القطاع، موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية إلى القطاع.