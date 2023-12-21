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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الجزائري بالعريش

السفير الجزائري في
السفير الجزائري في زيارة لسيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، عبد العزيز بن علي الشريف ،سفير دولة الجزائر في مصر ،في مطار العريش الدولي.، وأشار المحافظ إلي العلاقات المصرية الجزائرية التاريخية الممتدة ،مثمنا الدور الذي تقوم به الجزائر في تقديم المساعدات المتنوعة إلي قطاع غزة.
واستعرض المحافظ الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية ووزارة الصحة المصرية في إستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين في مختلف المستشفيات المصريه.
كما استعرض المحافظ الجهود التي تبذلها مصر لاستقبال وإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاغاثية إلي قطاع غزة.

المستشفيات:


وقال السفير الجزائري ،انه سيتم نقل 4 مصابين فلسطينيين للعلاج في المستشفيات الجزائرية بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والجزائرية علي متن طائرة جزائرية من مطار العريش الدولي ،لافتاً إلى التنسيق لاستقبال 450  جريحا فلسطينيا معظمهم من الأطفال بتوجيهات من الرئيس الجزائري.
حضر اللقاء الدكتور الدكتور محمود غزال ،ممثل وزارة الصحة المصرية ،الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ،لطفي غيث مدير العمليات في الهلال الأحمر المصري ،

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محافظ شمال سيناء يلتقي وفدا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر

سيناء محافظ السفير الجزائري المستشفيات

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