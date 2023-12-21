محافظ شمال سيناء يلتقي وفدا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر

التقى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفدًا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، خلال زيارته إلى مدينة العريش.

ضم الوفد كلا من الدكتور بيترا خوري، المسئول العالمي للصحة والرعاية، والدكتورة إلهام الكفافي، المسئول الإقليمي للصحة المجتمعية، والدكتورة مايا حلواني، مدير عمليات الاتحاد الدولي لأزمة غزة، والدكتور محمود ثروت، مسئول دولي عن الأمراض المزمنة، والدكتور محمد رشاد، المسئول الإقليمي للخدمات الصحية، والدكتور عمر عصام، مسئول إقليمي للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، والدكتور جريجوري هاينس، مسئول دولي عن الخدمات الصحية وطب الطوارئ.

وثمن الوفد الدور الذي تقوم به محافظة شمال سيناء ممثلة في الهلال الأحمر المصري في استقبال وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وأوضح أنه لولا هذا الدور لما استطاعت الدول أن تصل بمساعداتها إلى قطاع غزة.



وأشاد الوفد بالدور الكبير الذي تقوم به مصر بالتعاون مع جميع الأطراف لاحتواء الأزمة في قطاع غزة.

بدوره، وجه محافظ شمال سيناء الشكر للهلال الأحمر المصري للدور الكبير الذي يقوم به في استقبال وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، كما وجه الشكر للصحة على استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، فهما الرئتان لدعم العمل الانسانى لأزمة غزة.

وأكد المحافظ أنه يجب النظر بفكر استراتيجى لضرورة توفير مخازن استراتيجية للمساعدات تستوعب كل المساعدات الموجودة فى المحافظة، وضرورة توفير دعم للمستشفيات فى مجال جراحة العظام، خاصة أن أغلب الإصابات متمثلة فى العظام والحروق وغيرها.



الدعم النفسي

وطالب كل من الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، ولطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، بإنشاء مركز للدعم النفسي للمصابين الفلسطينيين والمتعاملين معهم لإعادة تأهيلهم نفسيا عقب الأحداث التي تشهدها غزة وعقب فترة علاجهم في المستشفيات.