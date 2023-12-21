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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدابير احترازية بمركز الحسنة شمال سيناء استعدادا لموسم الشتاء

اجتماع رؤساء القري
اجتماع رؤساء القري بمركز الحسنة

أكد المجلس التنفيذي لمركز ومدينة الحسنة شمال سيناء ،برئاسة المحاسب سعد بغدادي رئيس المركز،  على استعدادا  الادارات المعنية لموسم هطول الأمطار  طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ،وذلك  باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وذلك في ضوء رفع درجة الاستعدادات القصوي بالمحافظات. 

وأكد على ضرورة  تنظيم  حملات للمرور على الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار والتأكد من بيع السلع الغذائية بأسعار فى متناول الجميع ومحاربة احتكار السلع الغذائية المهمة بالنسبة للمواطن وعمل تقارير بما تم فى هذا الشأن وعرضها على رئيس المدينة .

ووجه، بضرورة ضبط منظومة العمل داخل الإدارات والتواصل المستمر بين الإدارات الداخلية والخارجية لضمان الدقه فى العرض بما يضمن مصلحة العمل ويؤدى إلى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي حرصاً على تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد المجلس،  على ضرورة تحصيل كافة المتأخرات من إيرادات الإسكان وأيضا متحصلات الآبار من المنتفعين، وتسديدها بصفة منتظمة وذالك حفاظاً على المال العام ، وتم إستعراض وافى لكل قرية على حده من حيث المتحصلات والمتأخرات،  مشدداً على ضرورة التحصيل أول بأول وتوريدها إلى مجلس المدينة.

 

وطالب بغدادي   بضرورة تفعيل الحجز الإدارى بالقرى لتحصيل كافة المتأخرات لضمان الحفاظ على المال العام والحفاظ على أملاك الدولة 

 

 أملاك الدولة:

وأكد على قيام رؤساء القري  التصدى بكل حسم للبناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والرجوع للإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتى لا يتعرض المخالف للمسائلة القانونية والإزالة الفورية.

 

 

وطالب، بضرورة تفعيل منظومة النظافة بالقرى وتكثيف الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار الأمراض وذلك حسب الجدول المعد من قبل رئاسة مركز ومدينة الحسنة لتطوير وتفعيل هذا القطاع الحيوي 
 

وفى نهاية الاجتماع وجه إلى ضرورة  متابعة كافة الموضوعات والقضايا التي تهم  المواطن والعمل على حل جميع المشاكل المتعلقة بها بما يضمن تسهيل سبل الحياة على المواطن بجميع قرى المركز والمدينة.

 

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