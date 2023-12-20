عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للنهوض بنظام التعليم الأساسي| بدء شرح المراجعات النهائية لمناهج الثانوية العامة بسيناء

شرح المراجعات النهائية
شرح المراجعات النهائية لطلبة الثانوية العامة بسيناءى

واصلت  وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء-إدارة البرلمان والتعليم المدني،  بالتعاون مع وزارة  التربية والتعليم، تنفيذ برنامج القوافل التعليمية، بمدارس شمال سيناء،  وذلك لشرح المناهج الدراسية لطلبة الشهادة الثانوية العامة والشهادة الإعدادية تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال ، وتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة مدير الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

 

 

واكد "حسن عبدالوهاب" وكيل وزارة الشباب ان المشروع تنفذه الوزارة ، بالتعاون مع وزارتي " التربية والتعليم، التنمية المحلية، للعام الدراسي2023-2024، للنهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى،.

إلى جانب تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، ومواجهة الشائعات والتصدي لها.

 

المراجعات النهائية:

وتقدم القوافل التعليمية للطلبة والطالبات المراجعات النهائية بمرحلة الثانوية العامة بفرعيها "العلمي والأدبي" والشهادة الاعدادية شرح مختصر وتدريبات على أسئلة الإمتحانات من قِبل نخبة متميزة من الأساتذة مقدمين البرامج التعليمية المتخصصة ، ومتابعة وتنفيذ خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية .

txt

محافظ شمال سيناء يلتقي المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية

 

سيناء القوافل التعليمية طلبة الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية.. والقنوات الناقلة

ما فضل قراءة القرآن في الصلاة؟.. اعرف حقيقة ثوابه 10 أضعاف تلاوته خارجها

كان بيحب وبيكره.. رامي ربيعة يفتح النار على موسيماني

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

تقارير عالمية وتوقعات محلية| كم سيصل سعر الذهب خلال أسبوعين ؟

مهرجان التحطيب يشهد إقبالا كبيرا من أبناء الجنوب والسائحين بالأقصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلاً بشأن الطقس|تفاصيل

فيديو

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ