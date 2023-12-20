للنهوض بنظام التعليم الأساسي| بدء شرح المراجعات النهائية لمناهج الثانوية العامة بسيناء

واصلت وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء-إدارة البرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تنفيذ برنامج القوافل التعليمية، بمدارس شمال سيناء، وذلك لشرح المناهج الدراسية لطلبة الشهادة الثانوية العامة والشهادة الإعدادية تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال ، وتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة مدير الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

واكد "حسن عبدالوهاب" وكيل وزارة الشباب ان المشروع تنفذه الوزارة ، بالتعاون مع وزارتي " التربية والتعليم، التنمية المحلية، للعام الدراسي2023-2024، للنهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى،.

إلى جانب تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، ومواجهة الشائعات والتصدي لها.

المراجعات النهائية:

وتقدم القوافل التعليمية للطلبة والطالبات المراجعات النهائية بمرحلة الثانوية العامة بفرعيها "العلمي والأدبي" والشهادة الاعدادية شرح مختصر وتدريبات على أسئلة الإمتحانات من قِبل نخبة متميزة من الأساتذة مقدمين البرامج التعليمية المتخصصة ، ومتابعة وتنفيذ خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية .