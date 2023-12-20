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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء تشارك في البطولة الختامية للمشروع القومي للقاءات الرياضية

فتيات سيناء في مشروع
فتيات سيناء في مشروع ألف حلم

شاركت فتيات مشروع "ألف بنت ألف حلم"   بشمال سيناء،  في البطولة الودية لخماسي كرة القدم المقامة على ملعب نادي 6 أكتوبر بالجيزة، والمشارك بها مجموعات من مختلف محافظات مصر خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر  2023م.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية"، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ووليد أبو خليل، مدير إدارة الرياضة بالمديرية، ومحمد السيد البلجيهي، منسق المشروع، والكابتن محمد رشدي، مدرب المشروع.

اللياقة البدنية

وذلك لزيادة الاحتكاك واكتساب الخبرات مع الفرق المختلفة، ورفع مستوى أداء الرياضي ومعدل اللياقة البدنية للفتيات.

وفاز فريق شمال مشروع “ألف بنت ألف حلم” شمال سيناء  على فريق القاهرة 1 / 0 في  اللقاء الأول للأدوار التمهيدية، وظهر بمستوى فنى جيد. 

وأوضح إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، أن مشروع “ألف بنت ألف حلم” تابع لوزارة الشباب والرياضة، والذى يستهدف زيادة عدد الفتيات في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال مشروع “ألف بنت.. ألف حلم”.

وقال إنه يزيد من نشر الوعي الرياضي لدى الفتيات، ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضيا وثقافيا واجتماعيا، حيث ينفذ المشروع داخل مراكز الشباب. 

 

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سيناء فتيات مشروع خماسي كرة القدم

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