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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصعيد 7 مدارس ثانوي في مسابقة بسيناء عن أجمل قطعة فنية للتراث الشعبي

أعمال التراث التي
أعمال التراث التي نفذتها طالبات الثانوية بسيناء

 

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شما سيناء، اليوم،  لجنة تقييم المسابقة الوزارية للمرحلة الثانوية بعنوان " أجمل قطعة فنية تعبر عن التراث الشعبي" ، والتي نظمها توجيه عام الاقتصاد المنزلي ، وحنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية .تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

 


تنوع الأعمال:

وقال حمزة رضوان إن الجديد في هذه الأعمال هو التنوع في الأفكار المستخدمة في الحياة اليومية وهو مجهود رائع من طلابنا ، يؤهلهم للمشاركة في المسابقات التي تنظمها الوزارة على مستوى المدارس في مختلف المحافظات.
 

وأضافت د .هيام محمد الموجه العام للاقتصاد المنزلي بانة قد تم إجراء التصفيات بين الإدارات التعليمية الست  بمراكز المحافظة بمشاركة الطالبات في المدارس.

 اسفرت التصفيات النهائية عن تصعيد "7" مدارس ، وعدد الطلاب المشاركين "22" طالبا وجميع الأعمال الفنية من تنفيذ الطلاب.
 

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جدارية الفنون تراثية بمراكز الشباب بالمدن والقرى في شمال سيناء

سيناء طالبات الثانوية مسابقة التراث

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