تصعيد 7 مدارس ثانوي في مسابقة بسيناء عن أجمل قطعة فنية للتراث الشعبي

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شما سيناء، اليوم، لجنة تقييم المسابقة الوزارية للمرحلة الثانوية بعنوان " أجمل قطعة فنية تعبر عن التراث الشعبي" ، والتي نظمها توجيه عام الاقتصاد المنزلي ، وحنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية .تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.



تنوع الأعمال:

وقال حمزة رضوان إن الجديد في هذه الأعمال هو التنوع في الأفكار المستخدمة في الحياة اليومية وهو مجهود رائع من طلابنا ، يؤهلهم للمشاركة في المسابقات التي تنظمها الوزارة على مستوى المدارس في مختلف المحافظات.



وأضافت د .هيام محمد الموجه العام للاقتصاد المنزلي بانة قد تم إجراء التصفيات بين الإدارات التعليمية الست بمراكز المحافظة بمشاركة الطالبات في المدارس.

اسفرت التصفيات النهائية عن تصعيد "7" مدارس ، وعدد الطلاب المشاركين "22" طالبا وجميع الأعمال الفنية من تنفيذ الطلاب.

