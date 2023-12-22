تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي، تغطية خاصة، حول تفاصيل حالة الطقس، وتحذيرات هيئة الأرصاد، بعد هجوم فصل الشتاء بشدة في أول أيامه، وتوقف حركة الملاحة والصيد، وعدم القيام بأي أنشطة بحرية، بالإضافة إلى تحذير الأرصاد لفئة معينة من الخروج اليوم، أما الدول العربية فنالت نصيبا من تغطيتنا، فالسيول تجتاحها.

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، بداية من اليوم الجمعة ولحين تحسن الأحوال الجوية؛ وذلك بسبب تعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الظاهرة الجوية المؤثرة خلال ساعات النهار في الطقس اليوم، هي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر.

كما تؤثر على محافظة الإسكندرية؛ بسبب النوات، وهو ما نوضحه في الفيديو التالي: