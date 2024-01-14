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أخبار البلد

نوة الفيضة الكبرى|مركز المناخ يحذر من سقوط أمطار غزيرة على تلك المناطق

صدى البلد

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  إن هناك تداعيات لذروة نوة الفيضة الكبرى، وهو طقس هذا الأسبوع (بداية الأسبوع الثاني من شهر طوبة).

 تداعيات نوة الفيضة الكبرى

كشف "فهيم" خلال تصريحات له،  عن أهم مظاهر طقس الأسبوع الثانى من طوبة ، وهي استمرار الأجواء الباردة (الحرارة تلامس الـ 7 °م ليلاً )، وسط نشاط الرياح على معظم أنحاء البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ، مع استمرار تكون السحب الممطرة على السواحل الشمالية وشمال غرب الدلتا وخاصة الإسكندرية وشمال البحيرة وتقترب من سواحل شمال الدلتا.

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سقوط الأمطار 

 

توقع " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " سقوط الأمطار الغزيرة (الإسكندرية- مطروح- البحيرة- كفر الشيخ- دمياط- بورسعيد)، على فترات متقطعة. ومن المتوقع أن تصل الأمطار إلى محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية.

وأضاف أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أهم 5 نصائح للمواطنين في هذا الطقس (نوة الفيضة الكبرى): 

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وارتداء "الكوفية" التى تحمى الرقبة من البرد.

- الاكثار من المشروبات الدافئة واطعمة فيتامين سي والاكلات الشتوية مثل العدس .

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C وفيتامين D ، مثل الفواكه والخضروات، هذه تساعد على تجنب نزلات البرد والحفاظ على نظام المناعة الخاص بك يعمل بشكل جيد.

- العناية بالنظافة المناسبة أثناء الطقس البارد، على سبيل المثال، اغسل يديك عندما تصل إلى المنزل وقبل الأكل، لتجنب البرد، احرص على عدم لمس فمك، أو عينيك، أو أنفك، إذا لم تغسل يديك.

- يجب أن تحصل على راحة كافية، النوم 8 ساعات على الأقل، وتجنب البقاء مستيقظًا، هذا سيضمن أن حالتك المزاجية وصحتك في حالة ممتازة.

كما قدم عدة نصائح للمزارعين كالآتي.. 
 

** أجواء طوبة تعوض احتياجات البرودة نسبياً للأشجار المتساقطة والزيتون .

** اجواء مثالية للتفريع للقمح ( مع الحد من الطرد المبكر ) ومثالي التزهير والعقد للفول والبسلة المبكرة .

** اجواء جيدة للتحجيم الطبيعي في البطاطس الشتوي والبنجر والثوم والبصل المبكر 

** اجواء إيجابية للتلوين والتحجيم الطبيعي في الموالح ، لكنه عند انخفاض الحرارة إلى ما دون المعدلات أو احتمالية تشكل الصقيع ستكون أجواء سلبية للمانجو والنخيل وزراعات الخضر المكشوف  .

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