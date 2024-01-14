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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد لـ نهاية الأسبوع وأمطار بالقاهرة اليوم.. فيديو

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد من أمس تتعرض لـ أمطار على المناطق الساحلية، وذلك بسبب وجود امتداد  لـ منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

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عواصف رملية وترابية تؤثر على القاهرة..تحذير عاجل من الأرصاد اليوم

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تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار على هذه المناطق خلال ساعات

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن المنخفض يؤثر اليوم على القاهرة، وأن فرص الأمطار مستمرة اليوم، وتختلف من محافظة لـ أخرى، وستكون أمطار غزيرة ببعض المحافظات.

ولفت إلى أن الأمطار اليوم تصل لـ الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومن القناة، والأمطار اليوم على الكثير من المحافظات وعلى الجميع توخي الحذر من الأجواء الشتوية.

وأشارت إلى أن الأجواء في فترة الليل تكون شديدة البرودة وتصل لـ 5 درجات في بعض المناطق، وأن البلاد من الغد ستنخفض الأمطار.

شبورة لـ نهاية الأسبوع

 

وطالبت من المواطنين بتناول مشروبات ساخنة، وتوخى الحذر أثناء السير بـ السيارة، لآن هناك شبورة لـ نهاية الأسبوع، وعلى الجميع ارتداء الملابس الشتوية. 

 

 

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من التأثير القوي للسحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم  الأحد الموافق 14 يناير، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد ، دافئ على جنوب سيناء ، ليلا شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
العاصمة الادارية 18 10
6 اكتوبر 17 10
بنهــــا 18 11
دمنهور 17 11
وادى النطرون 18 10
كفر الشيخ 18 12
المنصورة 17 11
الزقازيق 18 12
شبين الكوم 18 11
طنطا 17 11
دمياط 18 11
بورسعيد 18 12
الإسماعيلية 19 11
السويس 19 11
العريش 19 10
رفح 18 09
رأس سدر 20 10
نخل 17 04
كاترين 13 02
الطور 20 14
طابا 18 12
شرم الشيخ 23 14
الاسكندرية 17 10
العلمين الجديدة 17 10
مطروح 16 09
السلوم 16 09
سيوة 17 04
رأس غارب 22 14
الغردقة 23 14
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 15
شلاتين 26 17
حلايب 24 18
أبو رماد 24 17
رأس حدربة 23 18
الفيوم 18 07
بني سويف 19 06
المنيا 19 06
أسيوط 19 05
سوهاج 20 07
قنا 21 08
الأقصر 22 09
أسوان 22 09
الوادى الجديد 21 05
أبوسمبل 23 09

 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية امطار منخفض جوى امطار غزيرة المحافظات

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