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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

ن️شرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورا لآخر صور للأقمار الصناعية، والتي تشير إلى وجود سحب رعدية ممطرة الآن، تؤثر على مناطق متفرقة من الإسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار مستمرة حتى غدا الإثنين، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، تكون ما بين أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الطقس غدا يستمر مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، يكون مائلا للدفء على السواحل الشرقية للبلاد وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، بينما يكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس شديد البرود ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويظل  التحذير من الشبورة المائية خلال الطقس غدا مستمرا، حيث تؤثر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول حالة البحرين، خلال الطقس غدا، يكون البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، والبحر الأحمر يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء 23 للعظمى والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 8 درجات.

الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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