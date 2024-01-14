عودة صيفية.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة| فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "حاليا نحن في عز الشتاء بمصر، لأن درجات الحرارة تكون منخفضة بشكل كبير في شهر يناير خاصة خلال فترات الليل".

وأضاف: "الأيام القادمة بداية من يوم الأربعاء، سنشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، حيث ستصل الصغرى إلى 11 درجة، وخلال فترات النهار ستسجل نحو 22 درجة".

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية،: "بداية من يوم الأربعاء حتى منتصف الأسبوع المقبل، ستكون هناك ارتفاعات في درجات الحرارة".