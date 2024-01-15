عاصفة قوية| تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن الطقس.. موعد البداية والنهاية

نبه المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره اليومي عن حالة الطقس، من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومترًا /ساعة.

وبينت الأرصاد السعودية في تقريرها، أن الحالة التي تشمل ينبع والرايس، تبدأ غدًا الاثنين الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية.

وأشارت الأرصاد السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب.