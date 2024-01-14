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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. مؤتمر التعدين الدولي ومذكرات تفاهم و33 رخصة كشف جديدة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

شهدت النسخة الثالثة لمؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين عددٍ من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر، والإعلان عن مواقع استكشافية جديدة، وحوافز أخرى لتعزيز الاستكشاف التعديني.


ووقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التعدين والموارد المعدنية، مع التركيز بشكل خاص على إمدادات المعادن الحيوية، التي تلعب دوراً مهماً في تحولات الطاقة العالمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".


كما وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار مع شركة جيانغشي للنحاس المحدودة؛ مذكرات تفاهم للتعاون في تقييم واستكشاف الفرص الاستثمارية في سلسلة قيمة النحاس في المملكة، التي تغطي المراحل الأولية والوسطى والنهائية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة واحة الابتكار التعدينية بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة معادن.


وشهد اليوم الأول من المؤتمر أيضاً، الإعلان عن التقديرات المعدنية غير المستكشفة؛ المرتفعة من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، والكشف عن حوافز جديدة لتعزيز الاستكشاف التعديني بقرابة 685 مليون ريال (182 مليون دولار) وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار.


وفي مجالات تنمية القدرات لقطاع التعدين في المملكة؛ وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرتي تفاهم مع منظمة عالمية تختص بدعم المرأة في التعدين لدعم الجهود لزيادة مشاركة المرأة في قطاع التعدين، ومع أحد الشركات العالمية المتخصصة في التدريب للمساهمة في تحديد احتياجات منظومة التدريب في قطاع التعدين، وبناء البرامج التدريبية لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية.

طرح 33 رخصة كشف جديدة


يذكر أن المؤتمر شهد إطلاق منافسة تراخيص الكشف لحزام جبل صائد المتمعدن؛ الذي يحتوي على ثروة كبيرة من خامات معادن الأساس والمعادن الثمينة، وبمساحة تزيد عن 4 آلاف كيلو متر مربع، إلى جانب طرح 33 رخصة كشف جديدة من خلال المنافسة ضمن جولات التراخيص القادمة لعام 2024.

التعدين وزارة الصناعة والثروة المعدنية مواقع استكشافية السعودية الرياض

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