أمطار غزيرة ورعدية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، بسبب تأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا حيث تعاود كميات الأمطار في زيادتها على المناطق الساحلية، والأمطار ستكون متوسطة رعدية وقد تغزر أحيانًا بجانب وصول أمطار خفيفة على المحافظات الداخلية.



وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أهمية متابعة النشرات الجوية لمعرفة الظواهر الجوية المختلفة، مشددة على أهمية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وخاصة خلال فترات الليل.



طقس اليوم الأحد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الكتل الهوائية الشمالية مازالت تؤثر على البلاد، حيث يستمر انخفاض قيم درجات الحرارة، وتسجل العظمى 18 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترة النهار شتوي مائل للبرودة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء خلال فترات النهار على المناطق الجنوبية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا في معظم محافظات الجمهورية وقد تصل أحيانًا لحد الصقيع.