تصل لـ5 مئوية في هذه المناطق| الأرصاد تُحذر: أجواء شديدة البرودة ليلًا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخيريامصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية”، إن اليوم تشهد البلاد استقرار في الأحوال الجوية، حيث تتأثر بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتة إلى أن المنخفض الجوي الذي تسبب في موجة التقلبات على مدار الأيام الماضية بدأ يتحرك شرقًا بشكل ملحوظ.



طقس اليوم الجمعة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الكتل الهوائية الشمالية مازالت تؤثر على البلاد، حيث يستمر انخفاض قيم درجات الحرارة، وتسجل العظمى 18 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترة النهار شتوي مائل للبرودة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل المشالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء خلال فترات النهار، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا في معظم محافظات الجمهورية وقد تصل أحيانًا لحد الصقيع.



وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال فترة الليل وخاصة في الساعات المتأخرة منه، حيث تسجل الصغرى ما 10 و12 درجة مئوية على المحافظات الشمالية وتصل لـ 5 درجات مئوية على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء.