قطرات ثلج وأمطار غزيرة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم

تشهد مختلف محافظات الجمهورية طقس شديد البرودة وتساقط الامطار منذ أمس وتستمر خلال اليوم حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ، خاصة فى مدينة سانت كاترين التى وصلت صفر ومن المتوقع تساقط قطرات التلج .

حالة الطقس اليوم على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس نهارا مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، إذ حذرت الهيئة من تخفيف الملابس كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

أماكن سقوط الأمطار

وبحسب الأرصاد توجد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء على فترات متقطعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من غطاء سحابي كثيف يصاحبه سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

كما تظل الأجواء مائلة للبرودة خلال اليوم على مختلف المناطق وتكون شديدة البرودة ليلا، ونشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتوقعت هيئة الأرصاد أن تظل هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع المقبل.

الظواهر الجوية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية واضطراب حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تكون ذروة التقلبات يوم الاثنين المقبل 29 يناير، وتستمر حتى الأربعاء. وتتأثر حالة الطقس باضطراب في حركة الملاحة البحرية، مع استمرار الأجواء الشتوية على جميع محافظات مصر.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على محافظات القاهرة الكبرى ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية، مع استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا. وتكون حالة الطقس باردة صباح السبت على محافظات شمال مصر، تميل للدفء على محافظات جنوب البلاد، مع إمكانية سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية.

وحذرت هيئة الأرصاد من سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة 40% إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتوقت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .



وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على مدن مصر ومحافظاتها كالآتي:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 12

العاصمة الادارية 19 11

6 اكتوبر 20 11

بنهــــا 19 12

دمنهور 18 11

وادى النطرون 18 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 18 12

طنطا 17 11

دمياط 18 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 21 11

نخل 16 03

كاترين 10 01

الطور 20 12

طابا 17 12

شرم الشيخ 22 15

الاسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 19 10

السلوم 19 11

سيوة 19 09

رأس غارب 21 12

الغردقة 22 13

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 24 15

حلايب 22 16

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 20 08

بني سويف 20 07

المنيا 20 07

أسيوط 20 06

سوهاج 21 08

قنا 21 08

الأقصر 22 09

أسوان 22 10

الوادى الجديد 22 06

أبوسمبل 22 10