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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسبوع شتوي بامتياز.. الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 5 أيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار على مدار هذا الأسبوع، مع وجود المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترة النهار بمعدل من درجة لـ درجتين.
 

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أقل درجات حرارة حتى الآن

 

وأضافت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم السبت،أنه من المتوقع مع يومي الثلاثاء والأربعاء أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية خلال فترة النهار  بسبب تعمق المنخفض الجوي، مع وجود زيادة في كميات الأمطار.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع أن تسجل الصغرى 9 درجات مئوية ومع وجود نشاط في الرياح ستيم الشعور بها أقل من ذلك.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذا الأسبوع يسجل أقل درجات حرارة حتى الآن، معقبة: “أسبوع شتوي بامتياز”، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية باستمرار وارتداء الملابس الشتوية.

طقس اليوم السبت

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس شتوي مائل للبرودة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية، ومائل للدفء على المناطق الجنوبية للبلاد، أما خلال فترة الليل تسود أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية والتي تصل أحيانًا لحد الصقيع في بعض المناطق.
 

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح في معظم المحافظات على مدار اليوم، مما يساعد على زيادة الاحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:
العظمى الصغرى

القاهرة 19 - 12
الإسكندرية 19- 11
الإسماعيلية 19 - 10
الغردقة 22 -13
أسوان 22 - 10
سوهاج 21 - 8
المنيا 20 - 7

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