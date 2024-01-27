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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا قال رئيس جنوب إفريقيا بعد قرار محكمة العدل الدولية؟

رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إثر متابعته من جوهانسبورج  لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، "إن الجرائم المنسوبة لإسرائيل في غزة تم الكشف عنها من خلال قرار أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة".
 

وأضاف رامافوزا أيضا، إن بلاده التي رفعت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل سعيدة، لأن صرخات الشعب الفلسطيني من أجل العدالة استجابت لها هيئة بارزة في الأمم المتحدة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

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 المحكمة لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار

وقضت المحكمة بأنه يتعين على إسرائيل أن تمنع سقوط قتلى أو وقوع دمار أو إبادة جماعية خلال هجومها على غزة، ولكن المحكمة لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار، وهو ما طالبت به جنوب إفريقيا.
 

وقارن رامافوزا تصرفات إسرائيل في غزة بتاريخ جنوب إفريقيا من الفصل العنصري، في ظل نظام حكم الأقلية البيضاء السابق، الذي حرم السود في وطنهم من الحق في الحصول على حقوقهم.
 

جنوب افريقيا محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني غزة رامافوزا

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