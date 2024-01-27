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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

أرشيفية
أرشيفية

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، الجمعة، بشأن فرض تدابير مؤقتة في قطاع غزة ومطالبتها باتخاذ إجراءات وقتية لحماية المدنيين ووقف أية تصريحات أو ممارسات ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

‏‎وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن دولة الإمارات ترحب بقرار المحكمة التي تستهدف وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للفلسطينيين.

‏‎وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تثمّن جهود جنوب أفريقيا الصديقة، مشددة على أهمية توفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما جددت التأكيد على ضرورة تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

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