التفاصيل الكاملة لـ رحيل يورجن كلوب عن ليفربول الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق نادي ليفربول الإنجليزي، عن رحيله عن النادي بحلول نهاية الموسم الجاري.

وفي مقابلة مسجّلة مع وسيلة إعلام تابعة للنادي، كشف كلوب عن خططه لمغادرة "النادي في نهاية الموسم. هذا ليس ما أريد فعله، لكني أعتقد أنه الشيء الصحيح 100%"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



وحقق المدرب الألماني نجاحًا ملحوظًا، بما في ذلك الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا خلال فترة عمل حافلة بالانتصارات في استاد أنفيلد. لكن كلوب قال إن "طاقته تنفد"، حيث قضى ثمانية أعوام في قيادة ليفربول.



سيارة سباق



مقارنًا نفسه بسيارة سباق رياضي، أضاف كلوب: "أنا مثل السيارة الرياضية الجيدة. ليست الأفضل، ولكنها جيدة جدًا. لا يزال بإمكاني السير بسرعة 160، 170، 180 ميلاً في الساعة، لكنني الوحيد الذي يرى أن مؤشر خزان الوقود ينخفض. العالم الخارجي لا يرى ذلك. هذا جيد. لذا عليك أن تستمر طالما تريد الاستمرار، ولكن بعد ذلك تحتاج إلى استراحة".

وكشف الألماني البالغ من العمر 56 عامًا أنه أبلغ ليفربول بقراره في نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن الأمر سيستغرق عامًا على الأقل قبل أن يفكر في استلام منصب آخر.

كما استبعد كلوب إمكانية تدريب فريق منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف: "ما أعرفه بالتأكيد، أنني لن أدير أبدًا ناديًا غير ليفربول في إنجلترا، هذا أكيد مئة بالمئة"، معللًا ذلك بأن حبه للنادي واحترامه للأشخاص الذين فيه هو أكبر من أن يتولى كلوب تدريب نادٍ آخر في هذا البلد.

