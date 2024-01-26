عادة خطيرة تؤدي للوفاة.. استشاري تُحذر من تغطية الأطفال بالبطاطين الثقيلة

أجابت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بالقصر العيني، عن سؤال: "لماذا تمثل البطاطين الثقيلة خطرا كبيرا على الاطفال حديثي الولادة؟"، قائلة إن الأطفال الرضع حتى عمر 6 أشهر قد يسبب وضع أي شيء ثقيل على صدرهم صعوبة في التنفس، حيث يتم الضغط على الرئة.



استخدام أغطية الأطفال الخفيفة

وأضافت “أبو الوفا” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن أفضل وضع لنوم الأطفال الرُضع على ظهورهم، في أسرة مخصصة لهم، ويفضل استخدام أغطية الأطفال الخفيفة.



وتابعت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بالقصر العيني أن غير مفضل زيادة التدفئة بشكل مبالغ فيه للطفل وذلك لأن جلدهم حساس للغاية ويمكن أن يسبب التهابات في الجلد.