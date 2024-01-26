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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من بينها القاهرة.. أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم متوقع استمرار تأثر البلاد بـ المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يؤدي لوجود انخفاض في درجات و فرص لسقوط أمطار.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتمتد من خفيفة لمتوسطة على مناطقي من مدن القناة وجنوب الوجه البحري وخليج السويس، وقد تصل فرص أمطار خفيفة في مناطق من القاهرة الكبرى.
 

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10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

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خبير بالتغيرات المناخية: اختلال القطب الشمالي سيتسبب بارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق

طقس اليوم الجمعة

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس شتوي مائل للبرودة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية، ومائل للدفء على المناطق الجنوبية للبلاد.

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