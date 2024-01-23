صقيع وأمطار..الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض درجات الحرارة وهذه الظواهر الجوية

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إننا بدأنا نشعر بانخفاض في درجات الحرارة، بداية من الأمس، متابعة: درجة الحرارة العظمى اليوم تصل إلى 19 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أننا نتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، التي ستعمل على حجب أشعة الشمس.

واسترسلت: نتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مما سيساهم في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، محذرة من انخفاض درجات الحرارة ليلا.

وأكملت: الأجواء ستكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية، قد تصل إلى حد الصقيع، في وسط سيناء والوادي الجديد.



وأوضحت أننا سنتأثر بتساقط أمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة، متابعة: سيكون هناك اعتدال في سرعات الرياح على البحر الأحمر والمتوسط.

ونوهت باستمرار الأجواء الشتوية وفرص تساقط الأمطار حتى بداية الأسبوع القادم، مناشدة المواطنين بمتابعة الأحوال الجوية يوميا.