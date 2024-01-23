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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب سوء حالة الطقس.. الصين تصدر إنذارا باللون الأزرق

الصين اصدر انذارا
الصين اصدر انذارا باللون الازرق

أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية إنذارا باللون الأزرق، وهو الإنذار الأدنى في نظام التحذير من الأحوال الجوية المؤلف من أربعة مستويات في البلاد، لمواجهة درجات حرارة منخفضة من المتوقع أن تؤثر على الجزء الجنوبي من البلاد بعد موجة باردة.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، توقع المركز أنه خلال الفترة من اليوم الثلاثاء إلى يوم الخميس المقبل، ستشهد مناطق تشمل قويتشو وهونان وجيانغشي وتشجيانج وفوجيان وقوانغدونغ وقوانجشي درجات حرارة منخفضة أو متوسطة أقل بنحو 5 درجات مئوية مقارنة مع المستوى المتوسط التاريخي.


كما جدد أمس إنذارا باللون الأزرق لمواجهة الرياح القوية في أجزاء من منغوليا الداخلية وشينجيانغ وشيتسانغ وتشينغهاي وقانسو وبعض المناطق الساحلية من الساعة الثامنة مساء أمس الاثنين إلى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

ونصح إدارات النقل والزراعة وإمدادات الطاقة باتخاذ تدابير احترازية ضد الطرق الجليدية وأضرار الصقيع.

وحذر المركز السفن التي تبحر وتعمل في المياه المتضررة من الرياح القوية من مخاطر السلامة.

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