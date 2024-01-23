حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024

قدّمت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالي وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 19- 12



الإسكندرية 18 - 13



الإسماعيلية 18 - 13



الغردقة 24 -14

المنيا 19- 8

أسوان 25 - 12



سوهاج 23 - 9