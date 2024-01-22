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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: احذر هذه الظواهر الجوية في طقس اليوم

الطقس اليوم - أرشيفية
الطقس اليوم - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم / الإثنين/ طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد، و بارد على باقي الأنحاء.

طقس اليوم الأثنين 


وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة تغزر مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى أربعة امتار والرياح السطحية شمالية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 15
العاصمة الإدارية 21 14
6 أكتوبر 25 14
بنهــــا 20 15
دمنهور 20 14
وادي النطرون 21 15
كفر الشيخ 20 14
المنصورة 21 15
الزقازيق 21 15
شبين الكوم 20 14
طنطا 20 14
دمياط 21 15 
بورسعيد 21 15
الإسماعيلية 22 14
السويس 21 15
العريش 21 14
رفح 21 14
رأس سدر 23 12
نخل 24 5
كاترين 18 3
الطور 25 12
طابا 24 13
شرم الشيخ 28 16
الإسكندرية 20 14
العلمين الجديدة 20 14
مطروح 18 12
السلوم 18 11
سيوة 20 10
رأس غارب 26 16
الغردقة 27 15
سفاجا 27 15
مرسى علم 28 16
شلاتين 28 17
حلايب 25 18
أبو رماد 27 17 
رأس حدربة 26 18
الفيوم 21 10
بني سويف 21 10
المنيا 22 8
أسيوط 22 8
سوهاج 23 9
قنا 26 11 
الأقصر 27 10
أسوان 27 12
الوادي الجديد 25 07
أبوسمبل 26 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 33 21
المدينة المنورة 30 18 
الرياض 28 13
المنامة 24 17
أبوظبي 25 18
الدوحة 26 15
الكويت 25 16
دمشق 20 7
بيروت 22 15
عمان 19 9
القدس 19 9
غزة 20 15
بغداد 24 15
مسقط 26 18
صنعاء 23 6
الخرطوم 34 20
طرابلس 16 12
تونس 15 8
الجزائر 14 4
الرباط 20 6
نواكشوط 36 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 4 6-
إسطنبول 8 2
إسلام آباد 19 5
نيودلهي 18 8 
جاكرتا 32 25
بكين 3- 10-
كوالالمبور 33 24
طوكيو 11 5 
أثينا 10 2
روما 13 3
باريس 12 6
مدريد 12 0
برلين 9 4
لندن 11 6
مونتريال 0 2-
موسكو 8- 10-
نيويورك 4 1
واشنطن 4 5-
أديس أبابا 24 11

 

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