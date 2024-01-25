خبير بالتغيرات المناخية: اختلال القطب الشمالي سيتسبب بارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق

قال الدكتور عادل بن يوسف، خبير بالتغيرات المناخية، إن اختلال القطب الشمالي سيتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق، موضحا أن ظاهرة تقلب الخريطة الحرارية تنتج عن عوامل متعددة، منها الطبيعية ومنها التغيرات في النظام الشمسي وانبعاثات البراكين وتغيرات مدار الأرض.

وأضاف بن يوسف، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية": "وكذلك الأنشطة الإنسانية، خاصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".

وأوضح أن "التغيرات ستكون في نسق تصاعدي، وهذا ما نشهده اليوم، وليس ما يحدث تغيرات بل هو اختلال لأننا نتجاوز المستويات القصوى".

وذكر أن النظام الشمسي تغير وله تأثيرات وليس الإنسان فقط، وهو ما يؤثر على القارات المختلفة والقطبين.