3 ظواهر جوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم درجات الحرارة مستمرة في الإنخفاض على معظم محافظات الجمهورية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، بجانب وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم والتي تحجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي زيادة الاحساس بانخفاض قيم الحرارة.



3 ظواهر جوية

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يوم سعيد”، المذاع عبر فضائية “المحور”، اليوم الجمعة، إن اليوم تسود أجواء شتوية مائلة للبرودة خلال فترات النهار، وشديدة البرودة خلال فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة وساعات الصباح الباكر والتي قد تصل لحد الصقيع في بعض المناطق.



وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح في معظم المحافظات على مدار اليوم، مع استمرار سقوط الأمطار.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتمتد من خفيفة لمتوسطة على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري وخليج السويس، وقد تصل فرص أمطار خفيفة في مناطق من القاهرة الكبرى.