أمطار ونوات.. كيف واجهت الإسكندرية موجة التقلبات الجوية؟

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب بـ الإسكندرية، إن يوم الإثنين الماضي شهد رفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة ظروف الطقس القاسية، على مدار الـ 24 ساعة.



العمل لمدة 5 أيام بكفاءة عالية

وأضاف “نافع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن السيارات متمركزة في كافة الأماكن التي من المتوقع أن تشهد لتجمع الأمطار في الإسكندرية، لافتًا إلى أن يتم التعامل مع أي تجمعات فورًا ولا توجد أية عقبلت حتى الآن.



وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تم العمل لمدة 5 أيام بكفاءة عالية لمواجهة موجة التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، معقبًا: “العربيات متمركزة في كل حتة.. وبنعمل على قلب راجل واحد”.