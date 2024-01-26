عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار ونوات.. كيف واجهت الإسكندرية موجة التقلبات الجوية؟

أرشيفية
أرشيفية

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب بـ الإسكندرية، إن يوم الإثنين الماضي شهد رفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة ظروف الطقس القاسية، على مدار الـ 24 ساعة.
 

txt

من بينها القاهرة.. أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات

txt

كاتب صحفي: مصر استطاعت تغيير وجهة النظر العالمية تجاه الحرب على غزة

العمل لمدة 5 أيام بكفاءة عالية

وأضاف “نافع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن السيارات متمركزة في كافة الأماكن التي من المتوقع أن تشهد لتجمع الأمطار في الإسكندرية، لافتًا إلى أن يتم التعامل مع أي تجمعات فورًا ولا توجد أية عقبلت حتى الآن.
 

وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تم العمل لمدة 5 أيام بكفاءة عالية لمواجهة موجة التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، معقبًا: “العربيات متمركزة في كل حتة.. وبنعمل على قلب راجل واحد”.

الاسكندرية الطقس الاولي المصرية شركة مياه الشرب التقلبات الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

نانت الفرنسي يعلن عن عروض مغرية لضم مصطفى محمد من الدوري الإنجليزي

قصير فوق الركبة.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالأردن

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

لاعب مصري وحيد في قائمة منتخب إفريقيا بعد الدور الأول بكأس الأمم

الأهلي يعلن نجاح جراحة الشناوي فى ألمانيا ويكشف تفاصيل وموعد عودته

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

إطلاق صاروخين من جنوب لبنان تجاه مستوطنة بالجليل الأعلى

أمطار ونوات.. كيف واجهت الإسكندرية موجة التقلبات الجوية؟

لو عاوز ترجع أوردر أونلاين.. اعرف حقك بالقانون

إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر لسوء الأحوال الجوية

أزمة في المنتخب.. فيتوريا يبحث عن بديل إمام عاشور أمام الكونغو

شكر خاص لأمريكا.. جالانت وأوستن يناقشان آخر التطورات لإطلاق سراح الرهائن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بيتزا البطاطس| بأسهل الخطوات

بفستان جرئ.. هيفاء وهبي تثير الجدل في الكويت

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من شراء البساريا المنتشرة بالأسواق وطريقة لاكتشاف الزبدة المغشوشة

أجرأ الإطلالات.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ