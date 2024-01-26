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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف الإسكندرية: افتتاح مسجد جديد غربي المحافظة

مسجد النور بالعامرية
مسجد النور بالعامرية ثان

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية،الشيخ سلامة عبدالرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، افتتاح مسجد النور الجديد بقرية أبومسعود، التابعة لإدارة أوقاف العامريه ثان غربي المحافظة، عقب صلاة الجمعة اليوم.

وتبلغ مساحة صحن المسجد ٤٣٠ متراً، فيما تبلغ المساحة الكلية للمسجد حوالي ٦٠٠متراً، بينما يسع المسجد لحوالي ٩٠٠ مصلٍ، وبلغت تكلفته قرابة 7 ملايين جنيه، وتولت وزارة الأوقاف عملية المتابعة والإشراف على أعمال البناء والتشطيب حتى افتتاحه رسمياً غداً.

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وأشار إلى أنه بافتتاح مسجد الغد، تصبح الحصيلة الإجمالية للمساجد التي جرى افتتاحها في عام 2023 وحتى الآن سواء بناء جديد أول مرة أول إحلال وتجديد وتوسعة إلى 36 مسجداً موزعة على الإدارات الفرعية بالاسكندرية، مشيرا إلى أنه يبلغ إجمالي عدد مساجد الإسكندرية اكثر من 6 آلاف مسجد و2600 زاوية موزعة على جميع الإدارات الفرعية.

وعن البناء الجديد، قال وكيل الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار تجسيد سعي وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله عز وجل واستقبال الجمهور للعبادة .

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