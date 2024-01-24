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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: مصر استطاعت تغيير وجهة النظر العالمية تجاه الحرب على غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، أن مصر لا تترك أي اجتماع أو محفل دولي دون أن تطرح القضية الفلسطينية فيه، وكان آخرها اجتماع مصر مع دول الاتحاد الأوروبي أمس، حيث عرضت مصر القضية الفلسطينية.
 

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تغيير وجهة النظر العالمية

وأضاف “عفيفي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن مصر هي من تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها منذ عام 1948، مؤكدًا أن الدولة المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي قدرت على تغيير وجهة النظر العالمية تجاه الحرب على غزة.

وأشار جميل عفيفي، الكاتب الصحفي إلى أن الرئيس السيسي أوضح لقادة العالم أن ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد دفاع عن النفس وإنما إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسريًا والعمل على طمس الهوية والقضية الفلسطينية.

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