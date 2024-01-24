الرئيس السيسي عن أزمة الغلاء: هنتجاوز المشكلة.. وأقدر صلابة المصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: " اتقالنا من اقتصاديين كتير جدا ان مصر تحتاج لعمل انكماش شديد جدًا في الاقتصاد بتاعنا ووقف كل المشروعات اللي بتتعمل وهي وجهة نظر من الناحية الاقتصادية جيدة.. بس انا هحط قدامها اني بشغل 5 أو 6 مليون اخليهم يقفلوا ويروحوا".

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة: "الدنيا غالية بس كلنا نقدر نعيش.. لو نستحمل هنعيش وهنكبر وهنتجاوز المشكلة دي".



وتابع رئيس الجمهورية، قائلا :"انا مقدر الظروف الصعبة اللي البلد بتمر بيها ومقدر أكثر صلابة المصريين.. انا عارف ان الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية ".

