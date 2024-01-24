عارف كويس أوي إن الحياة صعبة.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استقرار الدول والحفاظ على أمنها ومستقبلها أمر يتحمله الجميع.

متابعًا: “انا بقول الكلام ده في وقت صعب أوي”، حيث تمر المنطقة بل العالم بوضع صعب للغاية.



وأضاف الرئيس خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة، :"انا مقدر الظروف الصعبة اللي البلد بتمر بيها ومقدر أكثر صلابة المصريين.. انا عارف ان الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية ".



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ أكاديمية الشرطة ليشهد الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة

وتحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذى خلد بطولات رجال الشرطة فى موقعة الإسماعيلية الشهيرة.