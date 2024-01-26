تحمي من آلام الظهر وتقي من السرطانات.. 10 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

تحدثت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، عن أهمية الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في حماية الظهر، قائلة إن أهم هذه الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي؛ وهي الفلفل المُلون والبرتقال والرمان والفراولة والكيوي والأناناس والجوافة.

أ طعمة غنية بمضادات الأكسدة

وأضافت “الصيرفي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن الأطعمة الغنية بفيتامين “D” من الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة أيضًا ومنها الأفوكادو و زيت الزيتون والمكسرات.



وأشارت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية إلى أن الثوم والبصل والبروكلي والكرنب والقرنبيط أيضًا مصادر للأطعمة المضادة للأكسدة، كما تقي أيضًا من السرطانات والتهابات المفاصل، مؤكدة أن هذه الأطعمة مهمة للغاية عوعلى جميع الفئات الاهتمام بها ضمن النظام الغذائي.



ولفتت استشاري التغذية العلاجية إلى أن الكركم مكون رائع فهو يعد مضاد أكسدة وسرطان، ويمكن تناوله من خلال وضع ملعقة على كوب حليب أو تتبيل اللحمة به أو ووضعه على الأرز.