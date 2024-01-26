عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحمي من آلام الظهر وتقي من السرطانات.. 10 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

أرشيفية
أرشيفية

تحدثت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، عن أهمية الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في حماية الظهر، قائلة إن أهم هذه الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي؛ وهي الفلفل المُلون والبرتقال والرمان والفراولة والكيوي والأناناس والجوافة.

txt

5 أسباب|مكتبة الإسكندرية الأولى بالعالم العربي في استخدام الرقمنة

txt

أمطار ونوات.. كيف واجهت الإسكندرية موجة التقلبات الجوية؟

 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

وأضافت “الصيرفي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن الأطعمة الغنية بفيتامين “D” من الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة أيضًا ومنها الأفوكادو و زيت الزيتون والمكسرات.
 

وأشارت  الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية إلى أن الثوم والبصل والبروكلي والكرنب والقرنبيط أيضًا مصادر للأطعمة المضادة للأكسدة، كما تقي أيضًا من السرطانات والتهابات المفاصل، مؤكدة أن هذه الأطعمة مهمة للغاية عوعلى جميع الفئات الاهتمام بها ضمن النظام الغذائي.
 

ولفتت استشاري التغذية العلاجية إلى أن الكركم مكون رائع فهو يعد مضاد أكسدة وسرطان، ويمكن تناوله من خلال وضع ملعقة على كوب حليب أو تتبيل اللحمة به أو ووضعه على الأرز.

مضادات الأكسدة الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التغذية العلاجية الكركم الاولي المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

انتظروا.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

ترشيحاتنا

العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع التحريض على الإبادة الجماعية في غزة

الكليات والتخصصات المتاحة في تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية.. تفاصيل

محكمة العدل الدولية تتوقع انهيار النظام العام الإنساني في غزة قريبا

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع الإبادة الجماعية

قلق إسرائيلي م صدور قرار يدينها ويطالبها بوقف الحرب في غزة

العدل الدولية ترفض طلب الفريق الإسرائيلي بإلغاء قضية الإبادة الجماعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحاتها عن شيرين عبد الوهاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ ميرهان حسين

فستان مجسم.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

وفاة العامري فاروق.. أسباب وأعراض مرضه

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ