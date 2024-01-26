5 أسباب|مكتبة الإسكندرية الأولى بالعالم العربي في استخدام الرقمنة

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الرقمنة تمثل مصير العالم المعاصر، حيث تعمل مكتبة الإسكندرية على رقمنة معظم محتوياتها على 3 مستويات، الأول وهو رقمنة الكتب الموجودة بالفعل حيث يوجد معمل رقمنة يقوم بعمل 30 ألف صفحة يوميًا.

نصف مليون كتاب

أضاف “زايد” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن مكتبة الإسكندرية هي الأولى في العالم العربي من حيث عدد الكتب المرقمنة، حيث يصل عددها لأكثر من نصف مليون كتاب.



وأشار الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية إلى الرقمنة لا تقتصر فقط على رقمنة الكتب وإنما يتم رقمنة المخطوطات والخرائط والمجلات والصحف، مضيفًا أنه يتم عمل رقمنة للمتاحف أيضًا، وذلك من خلال التعاون مع الجانب الإيطالي، حيث تم رقمنة المتحف الموجود داخل مكتبة الإسكندرية، حيث يمكن من خلال تقنية "الميتا فيرس" يمكن رؤية المتحف وزيارته عن بُعد.