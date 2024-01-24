مدير مكتبة الإسكندرية : الشعب المصري مثال للتكاتف في وجه الأزمات

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الشعب المصري له وقفة كبيرة وصمود في الأزمات التي تواجهها الدولة المصرية، من خلال التماسك والتكاتف، والرئيس السيسي خلال كلمته اليوم أكد أن مصر تواجه خطرًا في الشمال والجنوب، فضلا عن الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من التحديات المختلفة.

مدير مكتبة الإسكندرية: الشعب المصري يدرك الأزمة التي تواجهنا

وأضاف "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الشعب المصري صاحب حضارة عريقة، ويجب أن يتخطى تلك الأزمة، وأن يكون هناك قدر كبير من المسؤولية المجتمعية والأخلاقية، والشعب المصري لديه تصور حول ما يحدث، إذ أن الشعب المصري يدرك الأزمة وقادر على تحملها.

وتابع مدير مكتبة الإسكندرية، أن العالم في وضع غير مستقر على الإطلاق، والشعب المصري لديه وعي بذلك، وأن مصر قادرة على تجاوز تلك الفترة والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية في الفترة الراهنة.