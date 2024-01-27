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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: أمطار متفاوتة ونشاط في الرياح اليوم السبت

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم متوقع استمرار تأثر البلاد بـ المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يؤدي لوجود انخفاض في درجات و فرص لسقوط أمطار.
 

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتمتد من خفيفة لمتوسطة على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري وخليج السويس، وقد تصل فرص أمطار خفيفة في مناطق من القاهرة الكبرى.
 

 

طقس اليوم السبت

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس شتوي مائل للبرودة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية، ومائل للدفء على المناطق الجنوبية للبلاد، أما خلال فترة الليل تسود أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية والتي تصل أحيانًا لحد الصقيع في بعض المناطق.
 

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح في معظم المحافظات على مدار اليوم، مما يساعد على زيادة الاحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة.

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