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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حمدي رزق: معرض القاهرة الدولي للكتاب يُشكل حالة ثقافية مستدامة| فيديو

حمدي رزق
حمدي رزق

قال حمدي رزق، الكاتب الصحفي، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الأقدم عربيًا ومن الأقدم دوليًا، مؤكدًا أن هذا المعرض لديه إرث حضاري يعبر عنه في هذه الدورة، معقبا: "نحن أمام تظاهرة عمرها نصف قرن من الثقافة".

وأضاف “رزق"، خلال حواره المذاع عبر فضائية ”الأولى المصرية"، اليوم السبت، أن القاهرة من الناحية الثقافية تقارب المراكز العالمية التنورية الثقافية، متابعًا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام هو استكمالًا لدور حقيقي وريادي وتعبير حقيقي عن الحالة الثقافية المصرية في الجمهورية الجديدة.
 

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حالة ثقافية مستدامة

وأوضح الكاتب الصحفي أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشكل حالة ثقافية مستدامة، معقبًا: “نتمنى مدها باستمرار بما يعينها على التألق والبقاء”.

من جانب آخر، أكد حمدي رزق أن تجديد الخطاب الديني هو دعوة رئاسية، وهناك عزم أكيد على استمرارها وتثبيتها في الأرض. 

معرض القاهرة الدولي معرض القاهرة الدولي للكتاب حمدي رزق الاولي المصرية القاهرة

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