الأرصاد تحذر: منخفض جوي قادم على البلاد .. وكتلة باردة تضرب البحر المتوسط

أعلنت هيئة الأرصاد، أن الطقس غدا، الأحد، سوف يشهد استمرار فرص الامطار المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس غدا، يكون مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء جنوبا شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه اعتبارا من الاثنين، تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط يؤثر بكتلة هوائية باردة رطبة يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، يصاحب ذلك نشاط للرياح والذي يعمل على إحساس أكثر ببرودة الطقس.

وتشهد حركة الملاحة البحرية، اضطراب على البحر المتوسط، وسرعة الرياح 70 كم س، وارتفاع الموج فيه يصل إلى 3 أمتار ونصف متر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء 21 للعظمى والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 7 درجة.

جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجة.