شديد البرودة.. مركز المناخ: سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، آخر تحديث لحالة الطقس من الخميس 25 / 1 حتى الأربعاء 31 / 1 / 2024 الأسبوع الثالث من طوبة 1740 .

طقس مائل للبرودة

وأضاف "فهيم " خلال تصريحات له، أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على مصر الوسطى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والوادي الجديد، ️ كما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على معظم انحاء البلاد مع عدم وجود فرصة لتشكل الصقيع على المزروعات .

سقوط الأمطار

وتوقع " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " ️ استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.

وكشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن أهم مظاهر الطقس خلال هذا الأسبوع

وقال إن هناك استمرار الأجواء الباردة ( الحرارة تلامس الـ 8 °م ليلاً )، وسط نشاط الرياح على معظم أنحاء البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ..

وأشار إلى استمرار تكون السحب الممطرة على السواحل الشمالية وشمال غرب الدلتا وخاصة الإسكندرية وشمال البحيرة ومناطق شمال الدلتا، مع توقعات سقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة (الإسكندرية- مطروح- البحيرة- كفر الشيخ- دمياط- بورسعيد)، على فترات متقطعة. ومن المتوقع أن تصل الأمطار إلى محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية

أما زراعياً

عودة الأجواء الباردة تعوض احتياجات البرودة نسبياً للأشجار المتساقطة والزيتون .

اجواء تعويضية للقمح ( مع الحد من الطرد المبكر ) ومثالية التزهير والعقد للفول والبسلة المبكرة .

اجواء جيدة للتحجيم الطبيعي في البطاطس الشتوي والبنجر والثوم والبصل المبكر ..

اجواء تقلل من أمراض الندوات على البطاطس والبصل لكنها إيجابية لأمراض الفراولة ( العفن الرمادي) والتبقع السركسبوري على البنجر .

طقس مائل للدفء

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وحذرت الأرصاد من تقلبات الطقس واختلاف درجات الحرارة، لأن لها تأثير على مرضى الحساسية، وهناك مرضى يؤثر عليهم بشكل كبير بخاصة كبار السن والرضع والأطفال أقل من ثلاث سنوات.