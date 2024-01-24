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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مكافحة الآفات تطلق حملة وقاية محصول القمح من القوارض وسوسة النخيل

صدى البلد

أكد أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية أن الإدارة تعمل على وقاية محصول القمح من الآفات نظرا لأنه أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية التي توليها الوزارة اهتمام بالغ تحقيقاً للأمن الغذائي ،حيث تمثل القوارض أحد الآفات الحيوانية التي تسبب خسائر في محصول القمح بداية من الزراعة مثل الحصاد وأيضا ما بعد الحصاد.

 

ولذلك استعدت الإدارة العامة لمكافحة القوارض بتوفير المبيدات اللازمة والتي تقدر بـ940 كجم فوسفيد زنك تقريباً و25000 طن مسيلات تقريباً لتغطية مساحة مقدارها 1239354 فدان.


وفى لقاء مع مديري مكافحة القوارض بالمديريات المختلفة وجه رئيس المكافحة بضرورة الوصول الى القرى العميقة بالمراكز المختلفة كما شدد على ضرورة قيام لجان المتابعة على التأكيد بوضع الطعوم بالطرق الصحيحة في الأماكن المناسبة لتواجد القوارض على اختلاف انواعها وايضاً بالمسافات المناسبة.


وناقش خلال الاجتماع اهم المعوقات لسير العمل والعمل على حلها وسرعة إنجاز المهام.


وقال "رزق" إن هذه الحملة تشمل عدد 27 محافظة بعدد 195 مركز و4540 جمعية موعد بداية الحملة 8/1/2024 وتنتهي في 20/2/2024.

كما قام رئيس الإدارة المركزية بمراجعة الاجراءات الفنية للحملة.


وذكر أنه مثل هذه الحملات تعد أحد وسائل الدعم التي تقدمها وزارة الزراعة للحد من الآفات وأضرارها الحفاظ على الحاصلات الزراعية وتحقيق دخل مناسب للمزارعين خصوصاً صغار المزارعين للحفاظ على إنتاجيتهم.


وأضاف أنه في ظل توجيهات وزير الزراعة برفع الكفاءة الفنية لمهندسي المكافحة وامداد المديريات بالمعدات التكنولوجية الحديثة لمكافحة الآفات ودعم المزارعين، تواصل الادارة المركزية لمكافحة الآفات دوراتها التدريبية لمهندسي المكافحة بالمديريات علي اجهزة الحقن الهيدروليكية لمكافحة سوسة النخيل والنمل الابيض حيث عقدت الادارة عدد 20 دورة تدريبية في عدد 11 محافظة استهدفت 228 مهندس و35 مزارع لمكافحة سوسة النخيل وعدد 3 دورة تدريبية ضمت 16 محافظة   استهدفت 48 مهندس وآخر هذه الدورات في محافظة الوادي الجديد وتواصل الادارة عملها في باقي المحافظات.


وخلال الاجتماع أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة القوارض على جاهزية الادارة لتنفيذ الحملة وكذلك ما تم من ندوات إرشادية للمحافظات حيث وصلت إلى 160 ندوة تمهيداً للبدء في حملة مكافحة القوارض.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة. 

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