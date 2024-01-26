اخبار مصر|مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. انخفاض مخزون سد النهضة بـ3 مليارات مترمكعب

اخبار مصر ...أعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عن تطورات سد النهضة، وأوضاع مفاجئة تتعلق بـ انخفاض مخزون سد النهضة بنحو 3 مليارات متر مكعب.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

تعدّل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موعد تطبيق جدول تخفيف الأحمال بدءا من اليوم الخميس الموافق 25 يناير لتكون من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، وتكون ساعة واحدة لكل منطقة بجميع محافظات مصر.

خبير يفجر مفاجأة: انخفاض مخزون سد النهضة بـ 3 مليارات متر مكعب

أعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عن تطورات سد النهضة، وأوضاع مفاجئة تتعلق بـ انخفاض مخزون سد النهضة بنحو 3 مليارات متر مكعب.

أمهات الشهداء قدمن أغلى ما لديهن ليحيا الوطن| قرينة الرئيس تهنئ الشعب بعيد الشرطة

هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة.

وقالت السيدة انتصار السيسي: كل عام وشعب مصر بخير بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة، التي نحتفل بها لتذكرنا بأمجاد وبطولات رجالها.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

صور معاشة وتكريم لأصحابها..ما هي الأيقونات في الكنيسة الأرثوذكسية ولماذا حاربها البعض؟

تتميز الأيقونات، الصور داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشيء من الجمال فهي تعتبر صورة تمثل شخصا أو مشهدا مقدسا مرسومة على الخشب أو الجدار وفقا لأساليب وتقاليد خاصة تُظهر حالة الشخص المرسوم فيها وهذا يفرض على الفنان (الرسام) أن يطلع تمام الاطلاع على سيرة الشخص المرسوم فيها، وعلى أحداث الكتاب المقدس وتعاليمه.

84 ألفا و269 زائرا للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان منذ إطلاقها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وصول أعداد زائري المنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، منذ إطلاقها في 16 مارس 2022 وحتى اليوم إلى 84 ألف و269 زائر.

بنك ناصر: إقبال كبير على حساب يوم بيوم وجاهزون لتلبية احتياجات العملاء

صرح الدكتور محمد عبد الفضيل هلال نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية ، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان، أن البنك سجل إقبالا كبيرا من المواطنين على فتح حساب الاستثمار ذو العائد اليومى التراكمي 15٪؜ سنويا "حساب يوم بيوم"، والذي بدأ التعامل عليه من يوم 14 يناير الماضي.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

في أول أيام 2024.. زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر 9%

واصل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في ثاني أيام زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد، لقاءاته الإعلامية حيث عقد عدة لقاءات مع ممثلي عدد من أبرز وسائل الإعلام من وكالات الأنباء والصحف الإسبانية والتي من بينها وكالة الأنباء الإسبانية EFE، وصحيفة El Economista ، و Hosteltur، والصحيفة الإلكترونية Ladevi.

مصر تستهدف الوصول إلى 1.7% من حركة السياحة العالمية في 2028

شارك، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث، في جلسة النقاش الوزارية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism بالعاصمة الإسبانية مدريد، تحت عنوان "كيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة".

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

صرف معاشات شهر فبراير 2024، يبدأ الخميس ١ فبراير ، ويتساءل عدد كبير من أصحاب المعاشات، هل سيتم تبكير الصرف ؟ .

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حوار| أسباب ارتفاع أسعار الأسماك.. والمصيلحي يكشف عوامل خفضها وزيادة الإنتاج

أجرى موقع صدى البلد حوارًا مع الدكتور صلاح المصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ليكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسماك والحلول المقترحة لخفض أسعار الأسماك بالأسواق، كما تطرق الحوار إلى حجم مصر من الإنتاج السمكى فى مصر ، وحجم الاستيراد وأهم الأنواع المستوردة .

جناح معلومات الوزراء بمعرض الكتاب يستقبل وزير الأوقاف

استقبل جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وخلال الزيارة تم استعراض عدد من إصدارات المركز المختلفة بتقنية الميتافيرس، وعرض عدد من التطبيقات والمواقع المختلفة الخاصة بالمركز.

وزير السياحة والآثار: الغردقة استقبلت 4 ملايين سائح.. وشرم الشيخ 3 ملايين

واصل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لقاءاته المهنية المكثفة التي عقدها خلال اليوم الثاني من زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، حيث عقد مجموعة أخرى من اللقاءات مع مسئولي وممثلي بعض المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات وشركات سياحة وشركات طيران، وذلك لبحث سبل دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الإسباني بصفة خاصة.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بحضور وزير الاتصالات ..تفاصيل الكابل البحري الجديد "كورال بريدج" بين مصر والأردن

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين المصرية للاتصالات أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، وشركة نايتل، أحد مزودي خدمات الاتصالات في الأردن، وذراع الاتصالات لمركز العقبة الرقمي، لإنشاء الكابل البحري "Coral Bridge" كورال بريدج، وهو أول كابل بحري لربط الاتصالات بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية منذ نحو 25 عاماً.

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الشتوية على الأنحاء كافة، ومن المتوقع أن يسود، يوم الجمعة الموافق 26 يناير، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.