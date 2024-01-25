جناح معلومات الوزراء بمعرض الكتاب يستقبل وزير الأوقاف

استقبل جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وخلال الزيارة تم استعراض عدد من إصدارات المركز المختلفة بتقنية الميتافيرس، وعرض عدد من التطبيقات والمواقع المختلفة الخاصة بالمركز.

كما استقبل أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدكتورة هالة رمضان، رئيس المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وخلال الزيارة تم استعراض عدد من إصدارات المركز المختلفة بتقنية الميتافيرس، كما تم استعراض عدد من التطبيقات والمواقع المختلفة الخاصة بالمركز، وتم استعراض فيلم وثائقي قصير من إنتاج المركز يوثق انتقاله للعمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

كما زار أسامة الجوهري، جناح المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٥، للاطلاع على إصداراته المختلفة.

جدير بالذكر أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يشارك بجناحين رئيسيين داخل المعرض.