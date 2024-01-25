عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جناح معلومات الوزراء بمعرض الكتاب يستقبل وزير الأوقاف

صدى البلد

استقبل جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وخلال الزيارة تم استعراض عدد من إصدارات المركز المختلفة بتقنية الميتافيرس، وعرض عدد من التطبيقات والمواقع المختلفة الخاصة بالمركز.

كما استقبل أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدكتورة هالة رمضان، رئيس المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وخلال الزيارة تم استعراض عدد من إصدارات المركز المختلفة بتقنية الميتافيرس، كما تم استعراض عدد من التطبيقات والمواقع المختلفة الخاصة بالمركز، وتم استعراض فيلم وثائقي قصير من إنتاج المركز يوثق انتقاله للعمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

كما زار  أسامة الجوهري، جناح المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٥، للاطلاع على إصداراته المختلفة.

جدير بالذكر أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يشارك بجناحين رئيسيين داخل المعرض.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

ترشيحاتنا

الشناوي يخضع لعملية بالكتف ويغيب عن الملاعب 3 شهور

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

نانت الفرنسي يعلن عن عروض مغرية لضم مصطفى محمد من الدوري الإنجليزي

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس

لأول مرة منذ 20 عاما.. اليوان يوجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

طفل أزهري عمره 7 سنوات يحفظ 10 متون شرعية وعربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ التأهيل بالفعل| رسائل نارية من صلاح ووكيله.. لماذا اعتذر كلوب للشعب المصري؟

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن | اعرفي المقادير

بدون بطانة|غادة عبدالرازق تثير الجدل بملابس لافتة خلال مشاركتها بأسبوع الموضة بباريس.. شاهد

قصير فوق الركبة.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالأردن

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ