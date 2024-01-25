بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

تعدّل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موعد تطبيق جدول تخفيف الأحمال بدءا من اليوم الخميس الموافق 25 يناير لتكون من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، وتكون ساعة واحدة لكل منطقة بجميع محافظات مصر.

يأتي التعديل بعد وقف تخفيف الأحمال ليلا مع بداية انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024 تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء، الذي حدد مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 11 ظهرا حتى الخامسة عصرا حتى أمس الأربعاء 24 يناير، آخر أيام امتحانات منتصف العام.

خطة جديدة لـ تخفيف الأحمال

وأوضحت مصادر بالكهرباء لموقع صدى البلد أنه تم إبلاغ مركز التحكم بكل المحافظات بتطبيق الأوقات الجديدة لتخفيف الأحمال. وأشارت إلى أن تخفيف الأحمال سيبدأ من الساعة 11 صباحًا حتى وحتى 12 منتصف الليل، ولن يتم قطع التيار فى غير تلك الأوقات.

يذكر أن خطة تخفيف الأحمال بدأت فى بوليو 2023 بعد نحو 8 سنوات من عدم انقطاع الكهرباء نتيجة تطوير شبكات النقل والتوزيع والتويع فى إنشاء محطات الإنتاج مما نتج عنه فائض فى القدرات.

يعود مركز التحكم الإقليمي التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية إلى مواعيد انقطاع الكهرباء السابقة، التي تم العمل بها قبل بدء امتحانات نصف العام.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا في بداية الشهر الجاري؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء (آنذاك)، بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.