تدشين محطة الضبعة.. متحدث الرئاسة: مصر دخلت عصر الطاقة النووية

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي قال اليوم إنها لحظة تاريخية خالدة للشعب المصري بتدشين محطة الطاقة النووية السلمية في الضبعة.

وأضاف « فهمي » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” على قناة "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى" أن دخول مصر في مجال الطاقة النووية السلمية يفيد مصر في اغراض توليد الكهرباء والبحث العلمي والتكنولوجيا النووية ودخول عصر الطاقة النووية، هذا الجانب الفني للمشروع للأربعة مفاعلات النووية ودخول أول مفاعل في الخدمة 2028.



وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أننا بدأنا في عام 2015 ومتبق القليل على تشغيل المشروع وبعد 7 سنوات من عمل شاق في ظل ظروف دولية صعبة على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي ومع ذلك نحن سابقون للجدول الزمني، منوهاً إلى أنه يجب أن نقف احتراما وتقديراً لكل من ساهم في بناء هذا المشروع العملاق.



