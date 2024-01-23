متحدث الرئاسة: موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح ولا يحتاج لشرح

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوساطة المصرية - القطرية الوحيدة التى نجحت فى ايقاف إطلاق نار لمدة 7 أيام وأسفرت عن تبادل للمحتجزين فى قطاع غزة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر حريصة على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وحماية أمننا القومي.



ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مصر استثمرت كثيرا فى السلام، وتعتزم استكمال استثمارها فى السلام وحمايته.

وأردف أحمد فهمي، أن مصر موقفها من القضية الفلسطينية واضح ولا يحتاج لشرح، وداعم دائما للقضية الفلسطينية .



واختتم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أجري مباحثات مع كل الرؤساء فى العالم من أجل القضية الفلسطينية، موضحا أن اتصالات الرئيس السيسي بعدد من الزعماء تجاوزت الساعات من أجل القضية والشعب الفلسطيني.

