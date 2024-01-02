الحكومة: نسعى للقضاء على تخفيف الأحمال قبل حلول الصيف

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على تغيير مواعيد تخفيف الأحمال لتبدأ في الفترة من 11 صباحاً إلى 5 مساءاً، بسبب فترة الامتحانات، بعد طلبات تلقتها الحكومة من البرلمان.

الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للقضاء على ظاهرة تخفيف الأحمال

وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أنه سوف يستمر تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يومياً، خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن وزارة الكهرباء ستعلن الجداول الزمنية في المناطق.

وأشار المتحدث بأسم مجلس الوزراء إلى، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للقضاء على ظاهرة تخفيف الأحمال قبل حلول فترة الصيف، ولكن هناك ضغوط كببرة على شبكة الكهرباء، نتيجة تزايد الأستهلاك في ضوء التوسع العمراني.



وتابع:" نأمل أن يتم الحد من نخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، ولكن الضغوط كبيرة".