مفيش حاجة رسمي.. متحدث الحكومة يفجر مفاجأة بشأن رفع أسعار الكهرباء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف الكهرباء والطاقة كان محل متابعة من رئيس الوزراء، وورد طلبات من نواب البرلمان والمواطنين بالنظر لمواعيد تخفيف الأحمال بحيث بدلا من تخفيف الأحمال ليلا النظر في تخفيف الكهرباء خلال ساعات النهار لبدء امتحانات نصف العام.

حديث عن أسعار الكهرباء

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية وجه بسرعة العمل على هذه المطالب من خلال إعادة النظر لتخفيف الأحمال ومواعيدها، وتم إقرار اليوم البدء من غدا الأربعاء خلال ساعات النهار يبدأ من 11 صباحا حتى 5 مساء ساعتين لكل منطقة بحسب الجدول الذي سيعلن من قبل وزارة الكهرباء والطاقة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ما أثير حول رفع أسعار الكهرباء اليوم أمر اطلع عليه بالفعل، ولكن لم يصدر أي شيء رسمي فيما يتعلق بأسعار الكهرباء حتى الآن، لافتا إلى أنه خلال الـ 3 مرات الماضية حينما تم النظر في ملف رفع أسعار الكهرباء قامت الحكومة بتأجيل الأمر أخذا في الاعتبار بالظروف الخاصة بالمواطنين.

واستكمل، أن الحكومة حريصة كل الحرص على المواطن المصري، وتعلم جيدا حجم الضغوط الملقاة على عاتق المواطن، وخلال الفترة المقبلة إذا كان سيتم إقرار أي زيادات سيتم إعلانها بصورة رسمية من خلال وزارة الكهرباء والطاقة، ولو هناك أي مجال للتخفيف عن كاهل المواطنين الدولة لن تتأخر بهذا الشأن وتم تأجيلها بالفعل 3 مرات في السابق.